Prefeitura de Aquidauana entrega 12 cadeiras de rodas a pacientes

A ação integra uma política municipal de assistência e promoção da autonomia de pessoas com mobilidade reduzida / Divulgação/Prefeitura de Aquidauana

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria de Saúde e Saneamento (Sesau), realizou na quarta-feira, dia 10, a entrega de 12 cadeiras de rodas adquiridas com recursos próprios, totalizando um investimento superior a R$ 20 mil. Os equipamentos foram destinados a cidadãos com dificuldades de locomoção atendidos pela Equipe Multidisciplinar do município.

A cerimônia de entrega contou com a presença do prefeito Mauro do Atlântico, dos vereadores Genivaldo Montana, Valter Neves e Sargento Cruz, além dos secretários Sandra Calonga (Saúde), Flávio Gomes (Trânsito) e Anderson Meireles (Gabinete) e do diretor-executivo do Detran-MS, João César Mattogrosso. Também estiveram presentes profissionais da saúde, pacientes e familiares beneficiados.

Em seu discurso, o prefeito Mauro do Atlântico reforçou o compromisso da gestão com a população que mais precisa de suporte. “Priorizando as pessoas, investimos recursos próprios para comprar essas cadeiras novas, que trazem dignidade e facilitam a vida de quem depende desse apoio”, afirmou.

A secretária de Saúde, Sandra Calonga, destacou o impacto da ação no cuidado diário oferecido pelo município. “Essas 12 cadeiras de rodas chegam para fortalecer nosso trabalho junto aos pacientes e melhorar o cuidado com as famílias atendidas. É uma entrega que faz diferença concreta na vida das pessoas”, disse.

Os vereadores presentes ressaltaram a importância da iniciativa, classificando-a como essencial para atender famílias que dependem do equipamento para locomoção e qualidade de vida. A ação integra uma política municipal de assistência e promoção da autonomia de pessoas com mobilidade reduzida, garantindo acesso a equipamentos básicos sem custo para o usuário.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!