Prefeitura de Aquidauana entrega 12 cadeiras de rodas a pacientes

prefeito Mauro do Atlântico reforçou o compromisso da gestão com a população que mais precisa de suporte
A ação integra uma política municipal de assistência e promoção da autonomia de pessoas com mobilidade reduzida / Divulgação/Prefeitura de Aquidauana
A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria de Saúde e Saneamento (Sesau), realizou na quarta-feira, dia 10, a entrega de 12 cadeiras de rodas adquiridas com recursos próprios, totalizando um investimento superior a R$ 20 mil. Os equipamentos foram destinados a cidadãos com dificuldades de locomoção atendidos pela Equipe Multidisciplinar do município.
A cerimônia de entrega contou com a presença do prefeito Mauro do Atlântico, dos vereadores Genivaldo Montana, Valter Neves e Sargento Cruz, além dos secretários Sandra Calonga (Saúde), Flávio Gomes (Trânsito) e Anderson Meireles (Gabinete) e do diretor-executivo do Detran-MS, João César Mattogrosso. Também estiveram presentes profissionais da saúde, pacientes e familiares beneficiados.
Em seu discurso, o prefeito Mauro do Atlântico reforçou o compromisso da gestão com a população que mais precisa de suporte. “Priorizando as pessoas, investimos recursos próprios para comprar essas cadeiras novas, que trazem dignidade e facilitam a vida de quem depende desse apoio”, afirmou.
A secretária de Saúde, Sandra Calonga, destacou o impacto da ação no cuidado diário oferecido pelo município. “Essas 12 cadeiras de rodas chegam para fortalecer nosso trabalho junto aos pacientes e melhorar o cuidado com as famílias atendidas. É uma entrega que faz diferença concreta na vida das pessoas”, disse.
Os vereadores presentes ressaltaram a importância da iniciativa, classificando-a como essencial para atender famílias que dependem do equipamento para locomoção e qualidade de vida. A ação integra uma política municipal de assistência e promoção da autonomia de pessoas com mobilidade reduzida, garantindo acesso a equipamentos básicos sem custo para o usuário.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Alimentação segura
Ocorrência
Briga deixa dois feridos a golpes de garrafa na Cidade Nova em Aquidauana
Jovem de 23 anos é esfaqueado após briga em Ladário
PM contém briga generalizada na Casa do Imigrante em Corumbá
Título inédito
O time foi formado por secretários, vereador e servidores públicos, demonstrando integração entre poder público e esporte
Saúde
Medida vigora por um período de 120 dias
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS