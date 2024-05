Prefeitura de Aquidauana entrega 30 óculos para pacientes

Prefeitura de Aquidauana

A Prefeitura de Aquidauana por meio da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, fez a entrega de 30 óculos de grau para vários pacientes, que não tem condições financeiras e precisaram desse auxílio. A entrega foi realizada ontem (8).

Os óculos foram adquiridos pela prefeitura com recursos de uma emenda parlamentar do deputado federal Beto Pereira, no valor de R$ 100 mil reais. A entrega aconteceu na sede da SESAU e contou com a presença da secretária de Saúde e Saneamento Patrícia Panachuki e do vereador Clériton Alvarenga e de todos os pacientes beneficiados.

Conforme informou a Secretária Municipal de Saúde, Patrícia Panachuki, esta é a segunda entrega de óculos que a Administração Municipal realiza e a ação atende a Lei Ordinária nº 2.771/2022, de autoria do Poder Executivo e aprovada por todos os vereadores na Câmara de Aquidauana, autorizando o Poder Executivo a fornecer óculos de grau às pessoas que se encontram em situação de Hipossuficiência Econômica.

Na oportunidade, o vereador Clériton Alvarenga, parabenizou a Administração Municipal e a SESAU pela aplicabilidade da lei, tornando possível que as pessoas que mais precisam e não tem condições tenham acesso aos óculos e agradeceu a parceria do deputado Beto Pereira pela destinação das emendas para ajudar nessa iniciativa.

“O deputado federal Beto Pereira ao tomar conhecimento desse projeto do prefeito Odilon na saúde municipal de compra e doação dos óculos, recebeu prontamente o nosso pedido de emenda parlamentar em nome do município para ajudar na compra dos óculos. Hoje, estamos aqui vendo o benefício chegar mais uma vez nas mãos e pra visão de quem tanto precisa”, afirmou o vereador Clériton Alvarenga.

Com a entrega realizada hoje, a SESAU já computa mais de 70 óculos entregues para os pacientes aquidauanenses. A primeira entrega de óculos aconteceu no mês de novembro do ano passado, que foram, também, adquiridos com os recursos via emenda do deputado Beto Pereira.

PARA TER ACESSO

Os cidadãos aquidauanenses interessados em receber os óculos gratuitamente via Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento devem se enquadrar nos requisitos previstos na Lei Ordinária nº 2.771/2022.

É importante que cidadão ao procurar a secretaria de saúde para se inscrever e para receber os óculos, deve apresentar: Receituário médico oftalmológico recente, emitido através do Sistema Único de Saúde (SUS) recomendando o uso de óculos de grau; comprovante de residência no município de Aquidauana; possuir renda familiar de até (02) salários mínimos; e apresentar documento da triagem social, realizada por Assistente Social da Secretaria Municipal de Assistência Social ou da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, comprovando a devida vulnerabilidade social.

Conforme a lei municipal, terão prioridade para receber os óculos, as pessoas com deficiência, idosos e crianças que atendam os critérios acima descritos; as crianças em idade escolar, deverão estar matriculadas em escolas públicas e/ou inseridas em programas e projetos sociais.

Os beneficiários serão cadastrados pelo setor competente e acompanhados periodicamente pelas unidades de saúde a fim de monitorar o tratamento oftalmológico a que são submetidos.