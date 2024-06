Prefeitura de Aquidauana entrega 5 mil cobertores às famílias carentes

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, adquiriu 5 mil cobertores para entregar às famílias que são cadastradas pelos CRAS I e II, tanto da zona urbana, rural, distritos e aldeias.

As primeiras entregas aconteceram durante toda essa quarta-feira (19), começando pelas aldeias da Terra Indígena Taunay-Ipegue e o distrito.

O prefeito Odilon Ribeiro, acompanhado dos vereadores Anderson Meireles, Éverton Romero e Tião Melo, esteve visitando as aldeias e conferindo como estavam sendo as entregas para as famílias indígenas.

O prefeito Odilon lembrou que, desde o seu primeiro mandato, em 2017 até agora, todos os anos a Assistência Social presta esse atendimento solidário para quem tanto precisa.

“O frio vai chegar nos próximos dias e já estaremos com as famílias com os cobertores em mãos para usarem, principalmente, os idosos e crianças que são quem mais sofrem no inverno. Todos os anos, já separamos um recurso da Assistência Social para garantir essa compra dos cobertores, pois temos famílias em vulnerabilidade social que não sobra dinheiro para comprar cobertas, que precisam e muito dessa ajuda da assistência”, afirmou o prefeito Odilon.



Segundo informou a secretária de Assistência Social, Rose Bossay, foram destinados cerca de R$ 94 mil para aquisição dos cobertores. “A estação do inverno oficialmente já começa no final de semana. Mesmo que ainda esteja calor, não podemos deixar para a última hora, esperar o frio chegar. Já estamos iniciando a entrega dos cobertores para as famílias, uma força-tarefa para atender todos os cadastrados”, explicou a secretária Rose Bossay.

Somente hoje, nas 07 aldeias e no distrito de Taunay, a equipe da Secretaria de Assistência Social entregou aproximadamente 2 mil cobertores. Além das entregas, a equipe também se coloca à disposição da comunidade para tirar dúvidas e orientar sobre programas e benefícios sociais.



Hoje (20), a Secretaria de Assistência Social estará entregando cerca de 550 cobertores nas aldeias Limão Verde, Córrego Seco e Buritizinho; já na sexta-feira (21), é a vez dos moradores dos assentamentos Indaiás e do Distrito de Cipolândia receberem mais 350 cobertores.



As entregas de cobertores seguem na próxima semana, sendo segunda-feira (24) para as famílias cadastradas nos distritos de Piraputanga e Camisão e, também, na Furna dos Baianos; na quarta-feira (26), na Associação de Moradores da Colônia Buriti serão entregues aos moradores 100 cobertores.

Beneficiários que moram na zona urbana e foram cadastrados pelos CRAS I e II receberão os cobertores também na próxima semana, com local e horário a serem conformidos em breve.