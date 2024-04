Prefeitura entrega ar condicionado e brinquedos para o Conselho Tutelar

Para dar melhores condições de atendimento ao público e de expediente dos servidores, a Prefeitura de Aquidauana fez a aquisição de novos aparelhos de ar-condicionado e brinquedos para o Conselho Tutelar.

A entrega dos brinquedos e dos ares aconteceu ontem à tarde (24), feita pela secretária municipal de Administração e Assistência Social - Marluce Luglio, na sede do Conselho Tutelar de Aquidauana.

Os quatro ares-condicionados de 18 mil BTUs foram adquiridos por meio de recurso próprio do Município totalizando mais de R$ 11 mil reais.

Os brinquedos foram adquiridos pela Prefeitura de Aquidauana com recursos das Secretarias de Assistência Social e Educação.

Dentre os brinquedos estão: bolas, bonecas, materiais pedagógicos e entre outros, que serão utilizados para compor a brinquedoteca para as famílias que são atendidas pelo Conselho Tutelar.

No momento em que as famílias são atendidas, as crianças podem usufruir de um espaço para brincarem e realizarem atividades.

A secretária Marluce explicou que o Conselho Tutelar apresentou as demandas ao prefeito Odilon Ribeiro, que ciente das necessidades e da relevância do trabalho prestado pelo órgão autorizou recursos para atender às demandas.

“O Conselho Tutelar presta um importante serviço à sociedade, no cuidado e proteção às nossas crianças e adolescentes. Mas para realizar este trabalho é preciso garantir boas condições e a Administração Municipal prontamente atende essas demandas importantes do conselho”, destacou a secretária Marluce Luglio.

Em nome da equipe do Conselho Tutelar, o conselheiro Jorge Luiz agradeceu à Administração Municipal pela parceria e atendimento às demandas do Conselho.

SERVIÇO – O Conselho Tutelar de Aquidauana fica localizado na Rua Pandiá Calógeras, nº 673 - Centro, telefone (67) 99161-4331 ou 3241-1400/ramal 1520.

*As informações são do site da Prefeitura Municipal de Aquidauana