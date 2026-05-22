Prefeitura de Aquidauana entrega cobertores a famílias do Assentamento Indaiá e de Cipolândia

Ação integra distribuição de 5 mil cobertores pela Secretaria Municipal de Assistência Social; nesta sexta-feira (22), equipes atendem Camisão, Piraputanga e Furnas dos Baianos
Divulgação/Prefeitura de Aquidauana
A Prefeitura de Aquidauana realizou na quinta-feira (21), a entrega de cobertores para famílias do Assentamento Indaiá e do distrito de Cipolândia. A ação garante mais proteção e acolhimento à população neste período de frio.
A distribuição faz parte do lote de 5 mil cobertores promovido pela Secretaria Municipal de Assistência Social, atendendo famílias em situação de vulnerabilidade social tanto na área urbana quanto na área rural do município.
Nesta sexta-feira (22), as equipes seguem com as entregas nos distritos de Camisão, Piraputanga e nas Furnas dos Baianos. A prefeitura destaca que aquecer uma família é também levar dignidade, cuidado e esperança, e ressalta que, no frio, a solidariedade faz a diferença.
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