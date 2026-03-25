Prefeitura de Aquidauana entrega equipamentos reformados na Aldeia LimÃ£o Verde

Carreta, trator e grade agrÃcola foram destinados ao transporte e preparo do solo; associaÃ§Ã£o recebeu ainda 200 litros de Ã³leo diesel para atividades produtivas
lA Prefeitura de Aquidauana informa que a iniciativa visa promover o desenvolvimento sustentÃ¡vel, incentivar a agricultura familiar / DivulgaÃ§Ã£o/Prefeitura de Aquidauana
A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Produção, realizou na segunda-feira (23) a entrega de equipamentos para a Associação Alive, localizada na Aldeia Limão Verde. A ação integra as ações da gestão municipal voltadas ao fortalecimento da produção rural nas comunidades indígenas do município.
O ato contou com a presença do secretário municipal de Produção, Cipriano Mendes; do vice-cacique da Aldeia Limão Verde, Evanilson Peixoto Machado; além de lideranças locais e representantes da direção da associação.
Foram entregues uma carreta totalmente reformada para o transporte de insumos e produtos e um trator que passou por manutenção completa, incluindo reparos mecânicos, troca de óleo e filtros, substituição de pneus e outros ajustes necessários para garantir plenas condições de trabalho no campo. A prefeitura também disponibilizou 200 litros de óleo diesel para utilização pelos produtores da associação e uma grade agrícola destinada à preparação do solo.
Durante o ato, o secretário Cipriano Mendes destacou a orientação do prefeito Mauro do Atlântico para que a Secretaria de Produção mantenha proximidade com os produtores indígenas. “O prefeito Mauro do Atlântico tem orientado a Secretaria de Produção a estar cada vez mais próxima dos produtores indígenas, garantindo apoio, estrutura e condições adequadas para que eles possam desenvolver suas atividades com mais eficiência e dignidade”, afirmou.
A Prefeitura de Aquidauana informa que a iniciativa visa promover o desenvolvimento sustentável, incentivar a agricultura familiar e valorizar as comunidades tradicionais do município. Os produtores locais comercializam seus produtos no município e integram a merenda escolar da Rede Municipal de Ensino.
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