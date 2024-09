Prefeitura de Aquidauana entrega reforma da escola CAIC Antônio Pace

Divulgação

A Prefeitura de Aquidauana, por meio do prefeito Odilon Ribeiro e da Secretária Municipal de Educação, Luzia Eliete Flores Louveira da Cunha, realizará a entrega oficial da reforma da unidade escolar CAIC Antônio Pace no próximo dia 25 de setembro, às 9h30. O evento será realizado nas dependências da escola, localizada na Rua Francisco Pereira Alves, em Aquidauana, Mato Grosso do Sul.



O convite à população destaca a importância da revitalização da escola, que visa melhorar as condições de ensino e o ambiente escolar, refletindo diretamente na qualidade da educação oferecida aos alunos da rede municipal.



A reforma faz parte dos esforços da administração municipal em investir na infraestrutura educacional, proporcionando espaços mais adequados e confortáveis para alunos, professores e toda a comunidade escolar.



Este evento marca mais um passo importante no fortalecimento do sistema educacional de Aquidauana, reafirmando o compromisso da prefeitura com a educação de qualidade e com a melhoria das condições das unidades escolares do município.