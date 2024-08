Prefeitura de Aquidauana envia 12 toneladas de pneus inservíveis para reciclagem   

Divulgação

A Prefeitura de Aquidauana, fez o envio de 12 toneladas de pneus inservíveis, descartados em borracharias e comércios da cidade, que foram destinados pela prefeitura para reciclagem. A ação ocorreu na última sexta-feira (23).

A coleta desses pneus é frequente e regular e funciona da seguinte forma: as borracharias e comércios que trabalham com pneus, entram em contato com a Coordenadoria de Controle de Vetores, é feito o agendamento e a equipe se descola, recolhe e encaminha para o depósito.

Após recolhidos, os pneus são guardados no depósito, protegidos da chuva, até o encaminhamento para descarte definitivo, como o que ocorreu na última sexta-feira, 23.

Essa ação por meio da Coordenadoria de Controle de Vetores, da Secretaria de Saúde e Saneamento (SESAU), pretende combater os focos de proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika vírus e chikungunya, eliminando seus possíveis criadouros.

Além desse recolhimento dos pneus, a Coordenadoria de Controle de Vetores faz a visita nas borracharias a cada 15 dias, inspecionando os locais. As borracharias também podem descartar os pneus no Ecoponto, situado no Bairro Jardim Aeroporto (Antigo Lixão), no qual, o Controle de Vetores faz o recolhimento e leva para o depósito para posterior envio à reciclagem.

Os pneus são encaminhados para a Reciclanip, que é uma entidade sem fins lucrativos criada pelos fabricantes de pneus Bridgestone, Continental, Dunlop, Goodyear, Michelin e Pirelli, para a coleta de pneus inservíveis no Brasil.

Mais informações sobre a coleta de pneus em Aquidauana, ou tirar dúvidas, entrar em contato com o controle de vetores no telefone: 3240-1400 ramal 1579.