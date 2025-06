Prefeitura de Aquidauana esclarece atuação diante da prática de balonismo no município

Assessoria de Comunicação de Aquidauana

Diante da repercussão nacional sobre acidentes envolvendo balões, a Prefeitura de Aquidauana esclareceu que não há registros de incidentes no município e reforçou as medidas adotadas para garantir a segurança dos passeios de balão realizados na cidade.

Embora a prática do balonismo seja considerada um esporte aéreo e não haja legislação específica municipal, estadual ou federal sobre sua regulação, o município exige uma série de documentos antes de liberar o funcionamento de empresas do setor. São obrigatórias, por exemplo, a autorização de operação da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), certificações que atestem a aeronavegabilidade do balão, habilitação de pilotos, além da comunicação ao Exército, quando necessário.