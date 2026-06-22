Prefeitura de Aquidauana expande entrega domiciliar de remédios contínuos para mais dois bairros

Programa é coordenado pela Farmácia Municipal e tem como objetivo reduzir os casos de descontinuidade no tratamento / Divulgação

Com o intuito de descentralizar o acesso à saúde e garantir a adesão a tratamentos essenciais, a Prefeitura de Aquidauana, por meio da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento), anunciou a ampliação do programa “Dose Certa em Casa”. A partir de agora, os moradores assistidos pelas ESFs (Estratégias de Saúde da Família) Pinheiro e São Francisco também passam a receber medicamentos de uso contínuo diretamente em suas residências.

A iniciativa, viabilizada por uma parceria com os Correios, distribui os itens que constam na Relação Municipal de Medicamentos de forma gratuita. O foco principal são pacientes hipertensos e diabéticos não insulino-dependentes.

O projeto-piloto teve início na ESF Guanandy e, diante do sucesso na aceitação popular e da eficácia em evitar a interrupção dos tratamentos, a gestão aquidauanense deu sinal verde para a expansão. Sob a coordenação da Farmácia Municipal, o programa busca humanizar o atendimento farmacêutico, monitorar de perto os pacientes crônicos e, consequentemente, reduzir o índice de internações hospitalares causadas pela falta de medicação.

O prefeito Mauro do Atlântico (PSDB) destacou o impacto social da medida na rotina das famílias.

“Nossa prioridade é levar dignidade e facilitar a vida de quem mais precisa de amparo do poder público. Expandir esse serviço significa dar a certeza de que o cidadão terá seu remédio garantido, com segurança e sem precisar sair de casa”, pontuou o chefe do Executivo.

Público-alvo e restrições

Neste estágio de expansão, os critérios de prioridade para o atendimento permanecem os mesmos. Podem participar pacientes integrados ao programa Hiperdia, idosos com mais de 60 anos, cadeirantes, acamados ou pessoas com mobilidade reduzida e cidadãos com histórico de dificuldade em manter a regularidade do tratamento.

Medicamentos de controle especial - sujeitos a retenção de receita - e insulinas estão fora do sistema de entrega domiciliar e devem ser retirados nos postos habituais.

Inscrições e Requisitos

O cidadão interessado em aderir à entrega domiciliar deve realizar um pré-cadastro. O procedimento pode ser feito de duas formas – ou diretamente com o agente comunitário de saúde que atende a região, ou na sede da Farmácia Municipal, situada na Rua Giovani Toscano Brito, no bairro Santa Terezinha, anexa ao Samu, com funcionamento de segunda a sexta-feira, das 06h às 18h.

Para efetuar o registro, é obrigatório apresentar CPF e Cartão do SUS, comprovante de residência atualizado em Aquidauana, dados cadastrais do município em dia e receita médica válida pelo período mínimo de três meses (receita trimestral).