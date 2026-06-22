Acessibilidade

22 de Junho de 2026 • 14:25

Buscar

Últimas notícias
X
Programa "Dose Certa em Casa"

Prefeitura de Aquidauana expande entrega domiciliar de remédios contínuos para mais dois bairros

Programa 'Dose Certa em Casa' passa a atender usuários das ESFs Pinheiro e São Francisco; envio é feito via Correios para idosos, acamados e portadores de doenças crônicas

O Pantaneiro

Publicado em 22/06/2026 às 10:34

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Programa é coordenado pela Farmácia Municipal e tem como objetivo reduzir os casos de descontinuidade no tratamento / Divulgação

Com o intuito de descentralizar o acesso à saúde e garantir a adesão a tratamentos essenciais, a Prefeitura de Aquidauana, por meio da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento), anunciou a ampliação do programa “Dose Certa em Casa”. A partir de agora, os moradores assistidos pelas ESFs (Estratégias de Saúde da Família) Pinheiro e São Francisco também passam a receber medicamentos de uso contínuo diretamente em suas residências.

A iniciativa, viabilizada por uma parceria com os Correios, distribui os itens que constam na Relação Municipal de Medicamentos de forma gratuita. O foco principal são pacientes hipertensos e diabéticos não insulino-dependentes.

O projeto-piloto teve início na ESF Guanandy e, diante do sucesso na aceitação popular e da eficácia em evitar a interrupção dos tratamentos, a gestão aquidauanense deu sinal verde para a expansão. Sob a coordenação da Farmácia Municipal, o programa busca humanizar o atendimento farmacêutico, monitorar de perto os pacientes crônicos e, consequentemente, reduzir o índice de internações hospitalares causadas pela falta de medicação.

O prefeito Mauro do Atlântico (PSDB) destacou o impacto social da medida na rotina das famílias.

“Nossa prioridade é levar dignidade e facilitar a vida de quem mais precisa de amparo do poder público. Expandir esse serviço significa dar a certeza de que o cidadão terá seu remédio garantido, com segurança e sem precisar sair de casa”, pontuou o chefe do Executivo.

Público-alvo e restrições

Neste estágio de expansão, os critérios de prioridade para o atendimento permanecem os mesmos. Podem participar pacientes integrados ao programa Hiperdia, idosos com mais de 60 anos, cadeirantes, acamados ou pessoas com mobilidade reduzida e cidadãos com histórico de dificuldade em manter a regularidade do tratamento.

Medicamentos de controle especial - sujeitos a retenção de receita - e insulinas estão fora do sistema de entrega domiciliar e devem ser retirados nos postos habituais.

Inscrições e Requisitos

O cidadão interessado em aderir à entrega domiciliar deve realizar um pré-cadastro. O procedimento pode ser feito de duas formas – ou diretamente com o agente comunitário de saúde que atende a região, ou na sede da Farmácia Municipal, situada na Rua Giovani Toscano Brito, no bairro Santa Terezinha, anexa ao Samu, com funcionamento de segunda a sexta-feira, das 06h às 18h.

Para efetuar o registro, é obrigatório apresentar CPF e Cartão do SUS, comprovante de residência atualizado em Aquidauana, dados cadastrais do município em dia e receita médica válida pelo período mínimo de três meses (receita trimestral).

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

TEMPO

Inverno começa neste domingo e semana será de frio em Aquidauana e região

TEMPO

Domingo amanhece gelado em Aquidauana e regiões

Bairro Santa Terezinha

Dupla é levada à delegacia após consumir produtos e se recusar a pagar em supermercado de Aquidauana

Suspeitos se negaram a quitar os itens consumidos e dispararam diversas ofensas no estabelecimento

Com o pé direito

Aquidauanense estreia com vitória sobre o Comercial na Série B do Sul-Mato-Grossense

Publicidade

GALERIA DE FOTO

Festa Junina de São João de Piraputanga

ÚLTIMAS

SORTE

Aposta do Rio de Janeiro ganha prêmio de R$ 39,4 milhões da Mega-Sena

Dezenas sorteadas são: 16 19 -22 24 46 -58

TRANSITO

Anastácio recebe reconhecimento estadual por ações de conscientização no trânsito

Durante o Maio Amarelo, a equipe da Coordenadoria promoveu diversas ações voltadas à conscientização de motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo