Prefeitura de Aquidauana forma 100 alunos no PROERD

Gabriela Bernardes, Prefeitura de Aquidauana

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria de Educação (SEMED), em parceria com a PMMS (Polícia Militar de Mato Grosso do Sul) e do 7º BPM de Aquidauana, realizou a formatura do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (PROERD), na noite de ontem (10).

O evento aconteceu no Auditório da UFMS – CAMPUS I e marcou a conclusão do programa para cerca de 100 alunos das escolas: Cel. Antônio Trindade, Prof. Luiz Mongelli, do CMA Emília Alves Nogueira e CAIC Antônio Pace.

Em sua fala, o prefeito Odilon Ribeiro destacou a importância do PROERD para a formação cidadã das crianças, parabenizou aos alunos e monitores do programa e destacou a satisfação de ter esse programa atendendo a Rede Municipal. “Investir no PROERD é investir em cidadania, segurança e educação. É preparar nossas crianças para que se tornem adultos conscientes, éticos e responsáveis, que contribuirão para uma sociedade mais justa e solidária. Parabenizo a cada uma das crianças que concluiu o programa e agradeço aos professores, pais e, especialmente, aos instrutores do PROERD, que desempenham um papel fundamental nesta missão”, disse.

Já a secretária de Educação, Luzia Cunha, destacou a relevância do projeto para o desenvolvimento das crianças: “Educar para prevenir é garantir um futuro melhor, e é por isso que acreditamos tanto no PROERD”.

O evento contou com a presença de autoridades locais, dentre elas: representantes da Polícia Militar, que conduzem o programa; diretora do CMA Emília Alves Nogueira- profª. Simone Aguilar; diretora da E.M. Cel. Antônio Trindade – Vera Cristina Mendes; diretora da E.M. Prof. Luiz Mongelli – Luciene Pereira; Profª Vanessa Macena – diretora-ajunta da E.M. CAIC Antônio Pace; e, também, amigos e familiares dos formandos, que celebraram esse importante marco na vida dos estudantes.

O PROERD tem objetivo orientar as crianças sobre os perigos das drogas e da violência, ensinando-as a tomar decisões seguras e responsáveis. Além disso, o programa promove valores de cidadania, confiança, autoestima e autonomia.

Durante a formatura, os estudantes receberam certificados de participação, realizaram o juramento oficial e entoaram a canção do programa.

Os alunos da Escola Cívico Militar Maria Correa Dias de Anastácio fizeram uma apresentação de um teatro pedagógico do “Sítio do Picapau Amarelo”, sobre o respeito e as leis de trânsito.

Em seu discurso, o Cabo PM Ebenézer, no ato representando o comandante do 7º Batalhão de Polícia Militar de Aquidauana – Ten. Cel. Carlos Magno destacou a importância da parceria com as escolas e com a comunidade. “O PROERD Kids é mais do que um programa educacional, é um investimento no futuro das nossas crianças e na segurança da nossa sociedade”, disse o cabo Ebenézer.