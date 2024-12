Prefeitura de Aquidauana forma mais uma turma em curso de Bordado de Fita Trançado

Durante 2 dias, 12 e 13, aconteceu no Núcleo de Geração de Emprego e Renda, mais um curso de Bordado em Fita Trançado, realizado pela Prefeitura de Aquidauana, o último curso do ano, assim como, todos os outros, aconteceu em parceria com SENAR e Sindicato Rural de Aquidauana.

O curso Bordado em Fita Trançado foi ministrado pela instrutora do Senar Josilei Teixeira Dias, conta com certificado de carga horária de 16 horas. Durante o curso, as mulheres aquidauanenses aprenderam técnicas de confecção de barrados de guardanapos, de toalhas de rosto, de lavabos e também de toalhas de jantar, utilizando fitas de cetim.

Durante o encerramento, a secretária de Assistência Social - Rose Bossay agradeceu ao trabalho da instrutora do Senar e voltando-se para as cursistas desejou: "que sirva para mais um ganho, aumentando a renda da família de vocês".

“Fiquem atentos a página da prefeitura lá tem divulgação com antecedência e com todas as informações corretas para vocês participarem dos cursos”, lembrou Elaine Rati – coordenadora do Núcleo de Geração de Emprego e Renda.

“Uma turma boa, pontual e dedicada. Vocês estão de parabéns! Tenho certeza que conseguirão continuar o que aprenderam e fazer uma boa renda. Aproveito também quero também agradecer o carinho com que fui recebida por toda equipe da prefeitura, um acolhimento diferenciado. Obrigada!”, pontuou a instrutora do SENAR – Josilei Teixeira.

Emocionada a cursista, dona de casa Selma Silva, moradora do Jardim Aeroporto II, agradeceu à instrutora e a prefeitura pela oportunidade: “estou com dificuldades de visão e, mesmo assim, eu pude participar do curso e fui bem tratada. Tenho fé em Deus que vou conseguir produzir!”.

Praticamente de casa, a aquidauanense Mabel Carola Silva ao agradecer a oportunidade dos cursos gratuitos e comemorou: “fiz vários cursos de qualificação ofertados pela Prefeitura, dentre eles de unha acrílica, barbante, linha fina, tear de faixa pantaneira. E hoje, ganho meu dinheiro vendendo tapetes de barbante e, assim, melhorou muito minha renda”.





*As informações são do site da Prefeitura Municipal de Aquidauana