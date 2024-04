Prefeitura de Aquidauana inicia aulas de formação musical

Juliano Dervalho, Prefeitura de Aquidauna

A Secretaria Municipal de Assistência Social está iniciando as aulas de formação musical para os alunos de todos os projetos sociais da prefeitura. Essa iniciativa conta com a parceria das Bandas Exaltation Brass e da Escola Estadual Dóris Mendes Trindade.



O instrutor das aulas será o mesmo que comanda as duas bandas mencionadas, o maestro Jeilson Freitas Ezídio, que ministrará as aulas tanto de conhecimento teórico, quanto as práticas com os instrumentos musicais.



Podem participar todos os alunos (crianças e adolescentes) interessados em aprender sobre música, a tocar os instrumentos que compõem a banda e que estejam devidamente matriculados em um dos projetos da prefeitura: Bombeiros do Amanhã, Patrulha Mirim, Pelotão Esperança ou Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.



No último sábado, 27, na quadra do Centro da Juventude, aconteceu uma reunião de apresentação do projeto e de como funciona uma banda marcial, na qual o maestro Jeilson conversou e tirou dúvidas dos alunos.

"Esse é um começo, uma oportunidade de apresentar mais sobre a música e envolver nossos alunos nessa arte. Quem sabe daqui alguns meses já poderemos ter uma banda exclusiva dos nossos projetos sociais, vamos trabalhar para isso", revelou o maestro Jeilson.



A secretária municipal de Administração e Assistência Social, Marluce Martins Luglio, acompanhada da equipe técnica da SAS, esteve presente dando boas-vindas aos alunos e falou da importância da música para o desenvolvimento cultural e integração dos alunos.

"Mais do que uma aula divertida, animada, as aulas de música também trazem cultura, conhecimento e ajudam até os que são mais tímidos na socialização. Estamos muito felizes em iniciar esse projeto, contem conosco e com a equipe da SAS", pontou a secretária Marluce.



Durante o encontro no sábado, 27, os alunos dos projetos sociais puderam assistir as apresentações musicais com os integrantes das bandas Exaltation Brass e da Escola Estadual Dóris Mendes Trindade e muitos, inclusive, pela primeira vez puderam conhecer de perto os instrumentos.