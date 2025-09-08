Prefeitura de Aquidauana inicia lajotamento na Vila Trindade

Gabriela Bernardes/ Prefeitura de Aquidauana

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Administração e da equipe do Artefatos, iniciou o lajotamento da Rua Edvan Bertoldo de Souza, na Vila Trindade. A obra contempla o trecho que liga a via até a Rua Giovani Toscano de Brito.



De acordo com o prefeito Mauro do Atlântico, o serviço faz parte do conjunto de ações de infraestrutura que a gestão municipal pretende executar, com foco na melhoria do acesso e da mobilidade urbana.



O trabalho busca atender diretamente os moradores da região e os demais que utilizam a via para deslocamento.

