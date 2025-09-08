Prefeitura de Aquidauana inicia lajotamento na Vila Trindade

A obra contempla o trecho que liga a via até a Rua Giovani Toscano de Brito
Gabriela Bernardes/ Prefeitura de Aquidauana
A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Administração e da equipe do Artefatos, iniciou o lajotamento da Rua Edvan Bertoldo de Souza, na Vila Trindade. A obra contempla o trecho que liga a via até a Rua Giovani Toscano de Brito.
De acordo com o prefeito Mauro do Atlântico, o serviço faz parte do conjunto de ações de infraestrutura que a gestão municipal pretende executar, com foco na melhoria do acesso e da mobilidade urbana.
O trabalho busca atender diretamente os moradores da região e os demais que utilizam a via para deslocamento.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Clima
Nutricionista ensina receitas de caldos e sopas para noites mais frias
SES
Ação tem mirado na redução de filas no SUS
Sorte
No total, 54 apostas em todo o País acertaram os 15 números
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS