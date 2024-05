Prefeitura de Aquidauana inicia posse de 205 aprovados em concurso público

Aconteceu na manhã desta quinta-feira, 02 a cerimônia de posse do Concurso Público de Provas e Títulos da Prefeitura de Aquidauana, realizado em junho de 2023 e que entrou em 2024 com as etapas finais.

Por meio do edital 008/2024, a Prefeitura de Aquidauana convocou para posse 205 servidores, que passam a incorporar o seu quadro de pessoal efetivo. Por conta da grande quantidade de aprovados, convidados e autoridades, a cerimônia de posse precisou ser dividida em dois dias, sendo hoje e amanhã (02 e 03).

Hoje, 02, 129 aprovados tomaram posse, em solenidade concorrida na Câmara Municipal de Aquidauana, com a presença de autoridades e vários convidados e familiares que estiveram prestigiando esse momento de conquista profissional dos novos servidores municipais de Aquidauana.

Amanhã, às 8h30min, na Câmara Municipal tomarão posse mais 76 aprovados, que integrarão o quadro de servidores da Secretaria Municipal de Educação.

O Concurso Público da Prefeitura de Aquidauana foi extremamente concorrido, com mais de 11 mil candidatos, dois dias de provas e uma intensa jornada dos candidatos em todas as etapas do certame.

O prefeito Odilon Ribeiro lembrou que essa grande concorrência no concurso denota a escolha dos candidatos em quererem fazer parte da administração, trabalhar pela cidade que está em crescimento.

“O concurso traz geração de emprego e renda, com as posses dos novos servidores vamos fortalecer o quadro de profissionais do município. Nós estamos muito felizes em recebê-los, a partir de hoje vocês são servidores públicos à disposição da população e esperamos que possam fazer o melhor para entregar um serviço de qualidade. Parabéns a cada um que se esforçou, estudou e está aqui hoje e vai trabalhar para ajudar no crescimento de Aquidauana", afirmou o prefeito Odilon Ribeiro.

Compuseram a mesa de autoridades, o prefeito Odilon Ribeiro, acompanhado da primeira-dama Maria Eliza Ribeiro, secretária de Administração e Assistência Social – Marluce Luglio, vereadores Nilson Pontim (presidente), Wezer Lucarelli, Clériton Alvarenga, Sebastiãozinho do Taboco, Valter Neves, Sargento Cruz, Chico Tavares, Reinaldo Kastanha, Anderson Meireles, Marquinhos Taxista e o presidente do SIMPRECAN, Ênio Penajo.

A secretária de Administração e Assistência Social, Marluce Luglio, discursou em nome de todos os secretários municipais presentes, agradeceu a todos pela presença, aproveitou a solenidade para informar que a gestão municipal em breve publicará uma segunda chamada e desejou boas-vindas aos novos servidores municipais empossados.

“Hoje é um dia muito importante e marcante na vida de vocês que foram aprovados no concurso público, que passaram por todas as etapas e estão aqui para serem empossados. A partir de hoje, vocês são servidores públicos e, com isso, recebem toda a responsabilidade de ajudar a administrar uma cidade inteira. Parabéns!”, finalizou a secretária Marluce.

O presidente da Câmara Municipal, Nilson Pontim destacou a importância do concurso público e estabilidade de carreira para os novos servidores. O líder do prefeito no legislativo, Wezer Lucarelli lembrou que o prefeito Odilon assumiu a gestão em 2017 com um concurso em fase de posse e, agora, entra no último ano de mandato dando posse para mais aprovados.

Nesta etapa, a Administração Municipal convocou para posse 205 servidores que assumirão as funções nas áreas de: agente administrativo, assistente social, auxiliar de saúde bucal, cirurgião dentista, dentista ESF, enfermeiro, enfermeiro ESF, engenheiro ambiental, engenheiro civil, engenheiro florestal, fiscal de vigilância sanitária, fisioterapeuta, geografo, instrutor de atividade física, monitor de costura, monitor educacional, motorista (área urbana, rural e transporte escolar), nutricionista, orientador social, psicólogo, técnico agropecuário, técnico em edificações, técnico em enfermagem, técnico em informática, técnico em laboratório, turismóloga, assistente pedagógico, professores – 1º ao 5ºano, artes, educação física, educação infantil e merendeiras.

Após entrar em exercício, o servidor iniciará o estágio probatório pelo período de 3 anos, será avaliado a cada 6 meses no desempenho de suas funções, quanto à assiduidade, cumprimento de normas, atribuições, produtividade e responsabilidade.

Por motivos de tramitação judicial, a convocação para posse dos aprovados nos cargos de Agente de Endemias e Agente Comunitário de Saúde estão suspensos pelo Tribunal de Justiça.

Confira o edital de convocação dos aprovados para posse: http://aquidauana.ms.gov.br/DOEM/DOEM_AQUIDAUANA-2378-20240429complementar%20extra.pdf





*As informações são do site da Prefeitura Municipal de Aquidauana