Prefeito vê como positiva efetivação dos novos profissionais em Aquidauana

Ronald Regis - O Pantaneiro

Aconteceu na manhã desta quinta-feira, 02 a cerimônia de posse do Concurso Público de Provas e Títulos da Prefeitura de Aquidauana, realizado em junho de 2023 e que entrou em 2024 com as etapas finais.

Por meio do edital 008/2024, a Prefeitura de Aquidauana convocou para posse 205 servidores, que passam a incorporar o seu quadro de pessoal efetivo.

Por conta da grande quantidade de aprovados, convidados e autoridades, a cerimônia de posse precisou ser dividida em dois dias, sendo hoje e amanhã (02 e 03).

Hoje, 02, 129 aprovados tomaram posse, em solenidade concorrida na Câmara Municipal de Aquidauana, com a presença de autoridades e vários convidados e familiares que estiveram prestigiando esse momento de conquista profissional dos novos servidores municipais de Aquidauana.

Amanhã, às 8h30min, na Câmara Municipal tomarão posse mais 76 aprovados, que integrarão o quadro de servidores da Secretaria Municipal de Educação.

O prefeito de Aquidauana, Odilon Ribeiro, analisa como positiva a efetivação dos novos profissionais.

“Isso é muito bom, foi um concurso muito disputado, foi um dos mais disputados do Estado, mais de 11 mil candidatos para 300 vagas, então foi um concurso que tenho certeza absoluta que passou quem tinha muita qualificação. Isso vai melhorar o serviço público, isso vai engrandecer o trabalho da prefeitura e para mim é uma honra dar posse a 129 candidatos que hoje estão tomando posse, amanhã mais 79 e assim sucessivamente mais dias e mais postos vamos dar até as 306 vagas originárias do concurso, em que vai com toda certeza engrandecer o serviço público”, destacou.

Odilon Ribeiro, Prefeito de Aquidauana - Foto: Ronald Regis

A Secretária Municipal Administração, Marluce Martins Garcia Luglio explicou que, amanhã, dia 3, alguns dos profissionais já estarão alocados em suas funções, já os que estão com pendências de documentação, precisam correr para regularizar.

“Alguns que não poderão entrar em exercício amanhã, eles devem procurar a prefeitura municipal de Aquidauana, no núcleo de protocolo geral, e solicitar a prorrogação de prazo, que vai até 15 dias. Então, eles têm somente 15 dias para entrar em exercício a partir de hoje, dando entrada no protocolo geral da prefeitura municipal de Aquidauana”, destacou. Marluce Martins Garcia Luglio, secretária de Administração - Foto: Ronald Regis

Ela complementou ainda dizendo que pode acontecer uma segunda chamada.

“Todas as informações estão no site, a gente publica no Diário Oficial do município e também disponibiliza no site da prefeitura. E qualquer dúvida, nós estamos à disposição da Secretaria Municipal de Administração, que fica na prefeitura municipal, que fica no passo municipal de Aquidauana”, finalizou.

Nesta etapa, a Administração Municipal convocou para posse 205 servidores que assumirão as funções nas áreas de: agente administrativo, assistente social, auxiliar de saúde bucal, cirurgião dentista, dentista ESF, enfermeiro, enfermeiro ESF, engenheiro ambiental, engenheiro civil, engenheiro florestal, fiscal de vigilância sanitária, fisioterapeuta, geografo, instrutor de atividade física, monitor de costura, monitor educacional, motorista (área urbana, rural e transporte escolar), nutricionista, orientador social, psicólogo, técnico agropecuário, técnico em edificações, técnico em enfermagem, técnico em informática, técnico em laboratório, turismóloga, assistente pedagógico, professores – 1º ao 5ºano, artes, educação física, educação infantil e merendeiras.

Público acompanhou o evento - Foto: Ronald Regis

Após entrar em exercício, o servidor iniciará o estágio probatório pelo período de 3 anos, será avaliado a cada 6 meses no desempenho de suas funções, quanto à assiduidade, cumprimento de normas, atribuições, produtividade e responsabilidade.

Por motivos de tramitação judicial, a convocação para posse dos aprovados nos cargos de Agente de Endemias e Agente Comunitário de Saúde estão suspensos pelo Tribunal de Justiça.