Prefeitura de Aquidauana intensifica limpeza urbana e pede apoio da população

Juliano Dervalho/ Prefeitura de Aquidauana

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Rurais, segue empenhada na limpeza e organização dos bairros da cidade. Após concluir a retirada de lixos e entulhos no bairro São Francisco, os esforços desta terça-feira (14) estão concentrados nas vilas Quarenta e Princesa do Sul.



Outra frente de trabalho está mobilizada na área ao lado da Casa dos Padres, próxima à Igreja Matriz, realizando a coleta de resíduos acumulados. Além disso, a equipe do setor de Artefatos, vinculada à Secretaria de Administração, atua na limpeza e recuperação de uma boca de lobo localizada na Rua Manoel Antônio Paes de Barros, nas proximidades da Praça dos Estudantes.



A Prefeitura reforça que a colaboração da população é fundamental para manter a cidade limpa e organizada. O descarte correto de lixo e a eliminação de entulhos evitam a proliferação de insetos e mosquitos, prevenindo a disseminação de doenças transmitidas por vetores.



Essas ações não apenas protegem a saúde pública, mas também contribuem para uma cidade mais agradável e bem cuidada, beneficiando todos os moradores de Aquidauana.