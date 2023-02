Prefeitura de Aquidauana lamenta morte de professor e cancela aulas nesta segunda-feira

CMA Rotary Club amanheceu com a placa de Luto / Ronald Regis

“A Secretaria Municipal de Educação lamenta o falecimento do nosso querido Prof. José Ribeiro De Bom. Informamos que amanhã ( 27/02 ) Não haverá aula na Rede Municipal de Ensino de Aquidauana. Aos familiares, amigos e companheiros de trabalho, manifestamos votos de pesar e rogamos a Deus que possa confortar a todos! O Prof. De Bom descansou e deixa em nossa cidade um rico legado de trabalho e história na educação pública”, diz a nota.

A prefeitura de Aquidauana divulgou nota de pesar, lamentando o falecimento do professor José Ribeiro de Bom.

O velório e sepultamento do professor será realizado no cemitério Jardim das Palmeiras, localizado na Avenida Tamandaré, no Jardim Seminário, em Campo Grande.

José também era diretor do Centro Municipal de Alfabetização Rotary Club.

Aulas foram canceladas por conta do falecimento do Professor José De Bom - Foto: Ronald Regis

De Bom passou os últimos dias internado no hospital da Cassems na capital em estado grave após sofrer uma parada cardíaca e embolia pulmonar.

Segundo a esposa, a professora Queli Nascimento, De Bom apresentava diagnóstico de arteriosclerose, síndrome que causa espessamento e endurecimento da parede arterial, embolia pulmonar súbita e trombose.

Muito querido na cidade de Aquidauana, De Bom era conhecido pela paixão ao esporte e trabalho.