Prefeitura de Aquidauana lança campanha "Brinde à Vida: Zero Álcool no Volante"

O prefeito Mauro do Atlântico reforçou o compromisso da gestão com a educação no trânsito / Divulgação/Prefeitura de Aquidauana

A Prefeitura de Aquidauana lançou oficialmente, na manhã desta sexta-feira (12), a Campanha Educativa de Final de Ano “Brinde à Vida: Zero Álcool no Volante”. A iniciativa, realizada em parceria com o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS), o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e diversos órgãos de segurança, visa conscientizar a população sobre os riscos da combinação de bebida alcoólica e direção, especialmente no período de festas e férias escolares.

O evento de lançamento reuniu autoridades municipais e estaduais no Paço Municipal, com a presença do prefeito Mauro do Atlântico, do diretor do Departamento Municipal de Trânsito (Demutran), Flávio Gomes Filho, da presidente do Conselho Estadual de Trânsito (Cetran-MS), Regina Maria Duarte, do diretor local do Detran, Tony Lemos, e do presidente da Câmara Municipal, Everton Romero, além de vereadores e representantes de diversas instituições de segurança.

Durante a solenidade, foi apresentado um clipe educativo produzido pelo SAMU e Demutran, com imagens do Simulado de Atendimento a Múltiplas Vítimas realizado em setembro no trevo de acesso a Anastácio, na rodovia BR-262. O material, que será amplamente divulgado nas campanhas de fim de ano, retrata de forma impactante as consequências de acidentes causados pela direção sob efeito de álcool.

“O álcool, quando associado à direção, transforma segundos de descuido em tragédias irreparáveis”, afirmou o diretor do Demutran, Flávio Gomes Filho. “Por isso, estamos unidos com todos os parceiros para intensificar nossas ações educativas. O vídeo que apresentamos hoje tem um propósito claro: despertar, tocar e alertar”, completou.

O prefeito Mauro do Atlântico reforçou o compromisso da gestão com a educação no trânsito. “Nossa gestão tem investido na educação para o trânsito porque entende que a transformação começa pela consciência. Fim de ano é tempo de celebração, de família, de união. Mas nenhuma comemoração pode justificar um risco tão grave quanto dirigir após consumir álcool”, destacou.

A presidente do Cetran-MS, Regina Maria Duarte, elogiou o trabalho desenvolvido por Aquidauana, lembrando que o município foi premiado em duas categorias do Prêmio Cetran 2025. “Aquidauana tem sido exemplo no MS e até fora do Estado. O caráter educativo é o caminho mais eficaz para transformar comportamentos e salvar vidas”, afirmou.

O presidente da Câmara Municipal, Everton Romero, aproveitou a oportunidade para anunciar projetos em tramitação no Legislativo voltados à segurança viária, como a regulamentação dos motoristas de aplicativo e a elevação do Demutan para Agência Municipal de Trânsito, medida que ampliaria a capacidade de fiscalização e captação de recursos.

A campanha “Brinde à Vida: Zero Álcool no Volante” terá ações educativas nas ruas, blitz de conscientização e ampla divulgação nas redes sociais e veículos de comunicação. O vídeo institucional já está disponível no canal oficial da Prefeitura de Aquidauana no YouTube.

