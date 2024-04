Prefeitura de Aquidauana lança cartilha em língua Terena

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria de Assistência Social, via equipe do Cadastro Único, em parceria com a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – Campus Aquidauana, elaborou uma cartilha em língua Terena sobre o Cadastro Único e os programas vinculados a ele.

A cartilha tem por finalidade orientar e disseminar informações sobre o CadÚnico e os vários benefícios para as famílias de baixa-renda e em situação de vulnerabilidade.

O prefeito Odilon Ribeiro, ao tomar ciência do projeto de organização da cartilha, parabenizou a iniciativa da equipe da Secretaria de Assistência Social e da UFMS e afirmou que “a informação sobre os direitos, deveres e benefícios precisa chegar a todos e a cartilha vem para democratizar esse acesso dentro das aldeias para quem não fala português”.

Além disso, a cartilha em língua Terena também promove a inclusão e valorização da língua dos povos indígenas predominante na região. Segundo informou a equipe da Secretaria de Assistência Social, todo o processo de organização, adaptação da cartilha e tradução demorou cerca de 1 ano para ser concluído.

“Traduzir essa cartilha em língua Terena é conseguir fazer a inclusão de diversas famílias que não falam a língua portuguesa, que residem nas nossas aldeias e precisam dessa facilidade. A cartilha tem o objetivo de informar, orientar e ajudar essas famílias a conhecerem os programas e benefícios que estão à disposição delas. E, além disso, ela promove a valorização da língua materna das nossas aldeias”, afirmou o coordenador do Cadastro Único/Bolsa Família de Aquidauana, Antoniel Riquelme.

A adaptação da cartilha conta com o apoio da UFMS – Campus Aquidauana, que tem a frente a diretora Profª. Drª. Ana Graziele Lourenço, com a tradução do Prof. Dr. Paulo Baltazar, de licenciatura intercultura indígena e Profª. Me. Celma Francelino, ilustrações em desenhos feitos por Josué Lipu e diagramação de Emilson Mamedio.

*As informações são da Prefeitura Municipal de Aquidauana