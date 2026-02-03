Prefeitura de Aquidauana lança Plano de Desenvolvimento nesta quarta

O programa Cidade Empreendedora é trabalhado em Aquidauana através de oito eixos de atuação / O Pantaneiro/Arquivo

A Prefeitura de Aquidauana, em parceria com o Sebrae/MS e o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), realizará o lançamento oficial do Plano de Desenvolvimento Municipal (PDM) no dia 4 de fevereiro. O evento está marcado para as 14h, na Câmara Municipal, localizada na Praça Nossa Senhora Imaculada Conceição, nº 85.

A iniciativa integra o programa Cidade Empreendedora, desenvolvido no município sob a coordenação da Secretaria Municipal de Gestão Estratégica. O PDM é apresentado como a principal ferramenta de orientação para o futuro da cidade, contendo um diagnóstico completo do município, projetos prioritários, indicadores de desempenho e diretrizes para o monitoramento contínuo do desenvolvimento.

O prefeito Mauro do Atlântico fez um convite aberto à população para participar do lançamento. “Esse plano aponta caminhos, projetos e ações para fortalecer a economia, apoiar nossos empreendedores, gerar oportunidades e melhorar a qualidade de vida da nossa gente. A participação da comunidade é fundamental, porque desenvolver Aquidauana é um compromisso coletivo”, afirmou o gestor.

O programa Cidade Empreendedora é trabalhado em Aquidauana através de oito eixos de atuação, que visam promover melhorias na gestão pública e fortalecer o empreendedorismo local, com foco no aproveitamento dos potenciais da região. O plano estabelece uma agenda integrada de desenvolvimento, alinhada às vocações econômicas e às necessidades identificadas pela comunidade.

O evento representa um marco no planejamento estratégico do município, buscando engajar autoridades, lideranças comunitárias e a população em geral na construção de uma visão de futuro para Aquidauana. A participação é aberta a todos os interessados.

