Prefeitura de Aquidauana libera pagamento aos servidores

Reprodução

A Prefeitura de Aquidauana anunciou nesta quinta-feira, dia 31, a liberação do pagamento salarial de todos os servidores municipais, mantendo a regularidade e a pontualidade no depósito dentro do próprio mês trabalhado.

Essa medida é uma forma de valorizar o funcionalismo público e reconhecer o empenho de cada colaborador nos serviços prestados ao município.

O compromisso de honrar o pagamento pontual demonstra respeito e responsabilidade para com os servidores. A gestão tem se esforçado para manter a folha de pagamento em dia, reforçando o planejamento financeiro e a transparência na administração dos recursos públicos.

A pontualidade nos pagamentos também fortalece o vínculo entre a administração e os trabalhadores, gerando um impacto positivo no comércio local e na economia do município.

Esse tipo de compromisso é essencial para o bem-estar dos servidores e reflete a preocupação da prefeitura com a valorização do trabalho público.