Prefeitura de Aquidauana libera pagamento dos servidores municipais

Divulgação

A Prefeitura Municipal de Aquidauana anunciou hoje a liberação do pagamento dos servidores públicos municipais. O pagamento, que estava previsto para ocorrer até o quinto dia útil do mês, foi antecipado como forma de valorizar e reconhecer o trabalho dos funcionários. O anúncio foi publicado nas redes sociais e no site da prefeitura de Aquidauana.



O pagamento dos servidores municipais é um compromisso prioritário da gestão municipal, que busca sempre honrar seus compromissos com os funcionários públicos. A antecipação do pagamento visa também contribuir para a movimentação da economia local, beneficiando não apenas os servidores, mas toda a comunidade.



Os servidores municipais de Aquidauana receberão seus salários conforme o calendário estabelecido pela Secretaria Municipal de Administração e Finanças, e poderão contar com o valor em suas contas nos próximos dias.



Com essa medida, a Prefeitura de Aquidauana reafirma seu compromisso com a valorização dos servidores públicos e com o bom funcionamento dos serviços prestados à população.