Prefeitura de Aquidauana monta pontos de coleta para doações para o RS

A Prefeitura de Aquidauana montou pontos de coleta de doações de donativos para ajudar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.



Conforme anunciado nas redes sociais, todas as escolas municipais e CMEIS e a Secretaria de Assistência Social são pontos de coleta dos donativos.



As famílias gaúchas vítimas das enchentes estão precisando de donativos e você pode ajudar!



Por isso, doe alimentos não perecíveis, kits de higiene, limpeza, água potável, fraldas descartáveis, ração para cães e gatos e leite em pó.



A primeira dama do município, Maria Eliza, postou um vídeo nas redes sociais para chamar a atenção da importância das doações. “Estou aqui para chamar e conclamar a vocês para ajudarem as famílias do Rio Grande do Sul. Elas precisam de ajuda, de um gesto de solidariedade”, afirmou.