Prefeitura de Aquidauana oferta curso gratuito de crochê e linha fina

Prefeitura de Aquidauana

A Prefeitura de Aquidauana abriu inscrições de curso gratuito de crochê e linha fina, com vagas limitadas.

As pessoas inscritas terão aulas de 20 a 23 de fevereiro, e as inscrições podem ser feitas no Núcleo de Geração de Renda (em frente ao CAIC), de segunda a sexta, das 7h às 11h e das 13h às 17h.

Para participar a idade mínima é de 14 anos. O curso será ministrado no Centro da Juventude - Bairro Nova Aquidauana. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: 3240-1400 (ramal 1462).