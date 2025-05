Prefeitura de Aquidauana publica nota de esclarecimento sobre carta de denúncia

O Pantaneiro, Arquivo

A Prefeitura de Aquidauana publicou na manhã desta quinta-feira (15), no site oficial, uma nota de esclarecimento sobre a carta de denúncia em que foi apontado um superfaturamento na aquisição de peças ou nos serviços de manutenção realizados em uma motoniveladora da marca New Holland e em um caminhão Ford, ambos pertencentes à frota municipal.

De acordo com a nota, trata-se de maquinário pesado, de uso contínuo pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Rurais, empregados em serviços essenciais como limpeza pública, manutenção e recuperação de ruas e estradas vicinais, além do atendimento às áreas rurais, aldeias e distritos.

Por serem equipamentos de grande porte e de constante utilização, é natural que necessitem de manutenções periódicas e, eventualmente, de reparos mais complexos.

Contudo, reafirmamos que não há qualquer indício de descontrole ou superfaturamento nos serviços de manutenção realizados nesses veículos.

A Prefeitura já providenciou as notas fiscais referentes aos consertos e apresentará todas as informações e documentos necessários em resposta aos questionamentos do MPMS, agindo com total lisura, transparência e responsabilidade na gestão dos recursos públicos.

Em relação às alegações feitas pelo denunciante, de que os veículos teriam estado "inúmeras vezes na oficina", com "várias peças faturadas" e sem solução dos problemas, esclarecemos que:

A motoniveladora New Holland encontra-se atualmente em pleno funcionamento, conforme registro do controle de frotas da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Rurais, sendo utilizada normalmente nas atividades da pasta.

Já o caminhão Ford Cargo teve todos os problemas mecânicos anteriormente apresentados devidamente solucionados, conforme os procedimentos regulares de manutenção. Ressaltamos que os serviços subsequentes necessários foram realizados dentro da garantia oferecida pela oficina responsável.

Atualmente, o veículo apresenta apenas novos problemas de natureza elétrica, completamente distintos das questões mecânicas já solucionadas, e aguarda a finalização dos orçamentos que estão sendo elaborados em conformidade com as exigências contratuais estabelecidas.

"É importante esclarecer que todos os serviços de manutenção seguem rigorosamente as normas licitatórias, sendo executados exclusivamente por oficinas credenciadas junto à empresa vencedora do processo licitatório, mediante contrato administrativo vigente", diz um trecho da nota.

