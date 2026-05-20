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Capacitação

Prefeitura de Aquidauana qualifica servidores em parceria com o Senar

Cursos gratuitos de manutenção de roçadeiras costais e de tratores agrícolas aprimoram conhecimentos técnicos e fortalecem serviços à população

Da redação

Publicado em 20/05/2026 às 11:09

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A qualificação profissional também representa mais segurança no trabalho, aumento da produtividade e melhor aproveitamento dos maquinários / Divulgação/Prefeitura de Aquidauana

A Prefeitura de Aquidauana segue investindo na qualificação dos servidores municipais, fortalecendo os serviços prestados à população por meio da capacitação profissional. Na última semana, foram realizados dois cursos gratuitos voltados aos servidores das Secretarias Municipais de Serviços Urbanos e Rurais (SEMSUR) e de Produção (SEMP).

Os servidores da SEMSUR participaram do curso de manutenção de roçadeiras costais, enquanto a equipe da Secretaria de Produção realizou a capacitação em manutenção de tratores e implementos agrícolas. As formações foram ofertadas gratuitamente pela Prefeitura, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), por meio das secretarias municipais de Gestão Estratégica, Serviços Urbanos e Rurais, Produção e do Núcleo de Geração de Renda da Assistência Social.

As capacitações têm como objetivo aprimorar os conhecimentos técnicos dos servidores, proporcionando mais eficiência, agilidade e economia no desempenho das atividades diárias. Com o treinamento, os profissionais passam a ter mais preparo para identificar falhas e realizar manutenções básicas nos equipamentos utilizados no trabalho, evitando interrupções prolongadas e contribuindo para a continuidade dos serviços prestados à comunidade.

Além de valorizar o servidor público, a iniciativa demonstra o compromisso da Administração Municipal com a melhoria constante dos serviços oferecidos à população. A qualificação profissional também representa mais segurança no trabalho, aumento da produtividade e melhor aproveitamento dos maquinários utilizados pelas equipes.

A parceria entre a Prefeitura de Aquidauana e o Senar tem sido fundamental para ampliar o acesso à formação profissional no município, beneficiando tanto os servidores públicos quanto a população em geral, por meio da oferta de cursos e treinamentos que fortalecem o desenvolvimento profissional e econômico local.

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