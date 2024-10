Prefeitura de Aquidauana realiza ação de orientação sobre câncer de mama

Prefeitura de Aquidauana

A Prefeitura de Aquidauana realiza uma ação de prevenção e orientação de câncer de mama e colo de útero, para mulheres na Aldeia Lagoinha.

A ação aconteceu na terça-feira (29), com o objetivo de conscientizar a população indígena e promover informações sobre a importância do cuidado e estimular as mulheres a procurarem a equipe de saúde.

A fisioterapeuta da SESAU, Jennifer Nelly fez atendimento de auriculoterapia, que é uma técnica terapêutica que consiste na aplicação de sementes de mostarda em pontos específicos na parte externa das orelhas para promover a melhoria da saúde.

Já o educador físico da SESAU, Mauricio Oliveira, falou da importância da atividade física como prevenção do câncer de mama e colo de útero e, também, explicou sobre as atividades desenvolvidas, incentivando as pacientes para conhecerem e praticarem o ritbox e zumba.