Prefeitura de Aquidauana realiza audiência pública para apresentação de relatórios

A Prefeitura Municipal de Aquidauana, através da Secretaria Municipal de Finanças, fará uma audiência pública amanhã (9), a partir das 9h, para apresentação dos relatórios do 3º bimestre.

A reunião será no auditório da Secretária Municipal da Educação, situado na Rua Luiz da Costa Gomes, 610 – Vila Cidade Nova.

O encontro vai apresentar os relatórios do 3º bimestre do RREO e 1º semestre do RGF de 2024, em atendimento ao Art. 48 da Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal. Portanto, toda população aquidauanense está convidada para o encontro.