Prefeitura de Aquidauana realiza limpeza da cidade e patrolamento nas aldeias

Agecom, Prefeitura de Aquidauana

Pontos de Aquidauana receberam atenção extra com os serviços de limpeza e manutenção da cidade. As equipes da Secretaria de Serviços Urbanos e Rurais, se esforçam para manter as ruas e calçadas livres do lixo e entulhos, fazendo varrição, capina, roçada e coleta.

Com a ventania e chuva na madrugada de sábado (18), as equipes da Secretaria foram acionadas para fazer a remoção de árvores e galhos que caíram no Bairro Santa Terezinha e São Pedro.

Durante a semana passada, foi feito também serviços de patrolamento e recuperação das estradas vicinais das aldeias Buritizinho, Cruzeiro e Limão Verde.

A ação visa dar condições de trafegabilidade para os produtores da região escoar as suas produções agrícolas, além de garantir mobilidade e segurança para os moradores das aldeias que utilizam essas estradas.

Já uma outra equipe trabalhou ao longo da semana passada na poda de árvores no distrito de Piraputanga.

A poda de árvores é um serviço importante para garantir o desenvolvimento da mesma, bem como, elimina ramos mortos ou danificados que possam colocar em risco a segurança de todos.