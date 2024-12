Prefeitura de Aquidauana realiza mais uma posse de novos servidores

Na manhã desta sexta-feira, 06, a cerimônia de posse do Concurso Público de Provas e Títulos da Prefeitura de Aquidauana, realizado em junho de 2023 e que entrou em 2024 com as etapas finais.

Por meio do edital 26/2024, a Prefeitura de Aquidauana convocou para a posse 6 servidores, que passam a incorporar o seu quadro de pessoal efetivo. O evento aconteceu no auditório da Secretaria de Educação (SEMED).

Os novos servidores atuarão em diversas funções nas áreas de: enfermeiro de ESF, fisioterapeuta, psicólogo, assistente social e agente comunitário de saúde.

A secretária de Administração, Marluce Luglio, ao falar em nome do prefeito Odilon Ribeiro reforçou o compromisso da gestão com a valorização dos servidores.

“Essa posse é mais uma demonstração do nosso compromisso com a transparência e a eficiência no serviço público. Parabenizo a todos pela conquista e desejo que exerçam suas funções com responsabilidade e dedicação”, disse a secretária Marluce.

“Cada um de vocês conquistou esse espaço com dedicação e esforço. Contamos com o comprometimento de todos para oferecer um serviço público de qualidade à nossa população”, afirmou a secretária de Saúde e Saneamento, Sandra Calonga.

Já a secretária de Assistência Social, Rose Bossay, desejou boas-vindas ao novos empossados.

“Essa é uma conquista que merece ser celebrada, fruto do esforço, dedicação e competência de cada um. Contem com o nosso apoio para desempenharem suas funções da melhor maneira possível. Parabéns pela conquista e sucesso nessa nova jornada!”, disse a secretária de Assistência Social – Rose Bossay.

Estiveram participando da cerimônia de posse, os secretários Ernandes Peixoto (Finanças) e Luzia Cunha (Educação), além de familiares e amigos dos empossados.

Após entrar em exercício, o servidor iniciará o estágio probatório pelo período de 3 anos, será avaliado a cada 6 meses no desempenho de suas funções, quanto à assiduidade, cumprimento de normas, atribuições, produtividade e responsabilidade.





*As informações são do site da Prefeitura Municipal de Aquidauana