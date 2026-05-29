Prefeitura de Aquidauana realiza manutenção de estradas vicinais no Pantanal do Taboco

Serviços incluem recuperação de via e aterramento de cabeceiras de duas pontes novas na região da Fazenda Dourada
Divulgação/Prefeitura de Aquidauana
A Prefeitura de Aquidauana segue avançando com os trabalhos de manutenção e melhoria das estradas vicinais na região do Pantanal do Taboco. Durante esta semana, as equipes da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Rurais (SEMSUR) atuam na estrada vicinal da região da Fazenda Dourada, realizando serviços importantes para garantir mais segurança e trafegabilidade.
Além da recuperação da estrada, também foi feito o aterramento das cabeceiras de duas pontes novas construídas no trecho, com madeiramento totalmente renovado. As antigas estruturas apresentavam desgaste e precisaram ser reconstruídas pela prefeitura.
As melhorias beneficiam diretamente produtores rurais, moradores da região e o transporte escolar, garantindo melhores condições de acesso e desenvolvimento para o campo.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Oportunidades
Dignidade
Susto
Vítima de 53 anos foi socorrida pelos bombeiros na madrugada de terça-feira, dia 26
Infraestrutura
Edital prevê estudos e projetos de engenharia para trecho de 105,7 quilômetros
Investigação
O levantamento inclui marcas de frenagem ou derrapagem, ponto provável de colisão, deformações nos veículos, fragmentos, fluidos, posição de repouso dos automóveis e demais elementos materiais
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS