Prefeitura de Aquidauana realiza manutenção de estradas vicinais no Pantanal do Taboco

Divulgação/Prefeitura de Aquidauana

A Prefeitura de Aquidauana segue avançando com os trabalhos de manutenção e melhoria das estradas vicinais na região do Pantanal do Taboco. Durante esta semana, as equipes da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Rurais (SEMSUR) atuam na estrada vicinal da região da Fazenda Dourada, realizando serviços importantes para garantir mais segurança e trafegabilidade.

Além da recuperação da estrada, também foi feito o aterramento das cabeceiras de duas pontes novas construídas no trecho, com madeiramento totalmente renovado. As antigas estruturas apresentavam desgaste e precisaram ser reconstruídas pela prefeitura.

As melhorias beneficiam diretamente produtores rurais, moradores da região e o transporte escolar, garantindo melhores condições de acesso e desenvolvimento para o campo.

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