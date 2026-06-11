Prefeitura de Aquidauana realiza manutenção e recuperação de estradas vicinais

Divulgação/Prefeitura de Aquidauana

Desde a semana passada, com continuidade nesta semana, as equipes da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Rurais (Semsur) seguem atuando na manutenção e recuperação das estradas vicinais da região da Fazenda Figueira, no Pantanal, e também no distrito de Piraputanga.

Os serviços da Prefeitura de Aquidauana têm como objetivo garantir mais segurança, melhores condições de tráfego e facilitar o deslocamento de moradores, produtores rurais, trabalhadores e do transporte escolar que utilizam essas vias diariamente.

A administração municipal destaca que cuidar das estradas rurais é investir na qualidade de vida das pessoas, fortalecer a produção local e manter as comunidades conectadas.

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