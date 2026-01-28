Acessibilidade

28 de Janeiro de 2026 • 19:29

Buscar

Últimas notícias
X
Infraestrutura

Prefeitura de Aquidauana realiza manutenção na Rua Roberto Scaff, no bairro Serraria

Durante a execução dos trabalhos, a prefeitura pede a compreensão dos moradores e a atenção dos motoristas que trafegam pela região

Da redação

Publicado em 28/01/2026 às 18:40

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Rurais de Aquidauana executa, nesta quarta-feira, dia 29, serviços de patrolamento e nivelamento na Rua Roberto Scaff, localizada nas proximidades da estação da Sanesul, no bairro Serraria. A ação visa garantir melhores condições de tráfego após o período de chuvas, que costuma provocar buracos e irregularidades no pavimento.

A manutenção periódica em vias como a Roberto Scaff faz parte do cronograma contínuo da secretaria, que atende diferentes bairros do município conforme a necessidade de recuperação. O objetivo é melhorar a mobilidade urbana e oferecer mais segurança aos moradores e condutores, além de assegurar condições adequadas de acesso às residências.

A administração municipal reforça que a iniciativa demonstra o compromisso da gestão com a infraestrutura da cidade e com a qualidade de vida da população. Durante a execução dos trabalhos, a prefeitura pede a compreensão dos moradores e a atenção dos motoristas que trafegam pela região, já que pode haver alteração temporária no fluxo de veículos.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Treinamento

UEMS de Aquidauana sedia reunião internacional com Forças Aéreas das Américas

Gestão estratégica

Mauro e Riedel discutem obras e projetos estratégicos para Aquidauana

Manutenção

Equipe da prefeitura atua na retirada de árvores caídas por temporal na MS-450

Tempo fecha em Aquidauana e Anastácio e anuncia possível chuva

Educação

Matrícula de convocados em 2ª chamada do IFMS começa nesta terça-feira

Publicidade

Meteorologia

Tempo fecha em Aquidauana e Anastácio e anuncia possível chuva

ÚLTIMAS

Miranda

Homem morre afogado no Rio Miranda nesta terça

Corpo da vitima foi encontrada pela equipe de mergulhadores do Corpo de Bombeiros

Risco

Corpo de Bombeiros alerta sobre aumento de ataques de abelhas e orienta população

O crescimento no número de chamados, principalmente em áreas urbanas e locais com obras, reforça a importância da prevenção

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo