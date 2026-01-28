Prefeitura de Aquidauana realiza manutenção na Rua Roberto Scaff, no bairro Serraria

A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Rurais de Aquidauana executa, nesta quarta-feira, dia 29, serviços de patrolamento e nivelamento na Rua Roberto Scaff, localizada nas proximidades da estação da Sanesul, no bairro Serraria. A ação visa garantir melhores condições de tráfego após o período de chuvas, que costuma provocar buracos e irregularidades no pavimento.

A manutenção periódica em vias como a Roberto Scaff faz parte do cronograma contínuo da secretaria, que atende diferentes bairros do município conforme a necessidade de recuperação. O objetivo é melhorar a mobilidade urbana e oferecer mais segurança aos moradores e condutores, além de assegurar condições adequadas de acesso às residências.

A administração municipal reforça que a iniciativa demonstra o compromisso da gestão com a infraestrutura da cidade e com a qualidade de vida da população. Durante a execução dos trabalhos, a prefeitura pede a compreensão dos moradores e a atenção dos motoristas que trafegam pela região, já que pode haver alteração temporária no fluxo de veículos.

