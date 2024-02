Prefeitura de Aquidauana realiza mutirão de limpeza nas escolas

Prefeitura de Aquidauana

Com o ano letivo próximo a começar, já que as aulas iniciam em 4 de março, a Prefeitura de Aquidauana realiza mutirões de limpeza interna e externa nas escolas.

Segundo informado pela prefeitura, para as escolas da Rede Municipal de Aquidauana ficarem bem organizadas, para receber os alunos e professores, as limpezas estão sendo feitas com a equipe nas escolas e CMEIs.

Ontem (21), a equipe da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Rurais realizou um mutirão na Escola Municipal Franklin Cassiano, no distrito de Camisão, fazendo a limpeza externa, poda e retirada de galhos comprometidos, para deixar o espaço externo melhor.

Desde o início deste mês, a equipe da prefeitura também tem dado suporte na roçada e poda de árvores nas escolas da Rede Estadual, que pediram por esse apoio.

Além da limpeza, a prefeitura reforçou ainda a sinalização em frente das escolas e creches para motoristas. É mais uma preocupação com os alunos da cidade mostrada pelo Executivo.