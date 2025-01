Prefeitura de Aquidauana realiza mutirão de limpeza nos bairros

Gabriela Bernardes

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria de Serviços Urbanos e Rurais, está intensificando os trabalhos de limpeza e manutenção nos bairros da cidade. Desde ontem, equipes têm atuado na Vila São Pedro e nas proximidades do bairro Santa Terezinha, realizando um mutirão que inclui a remoção de galhos, entulhos e lixos descartados nas vias públicas.



Na próxima segunda-feira (13), o mutirão de limpeza será estendido para a Vila São Francisco. A prefeitura orienta os moradores a retirarem lixos e entulhos e deixarem em frente às suas residências, para que a equipe responsável possa realizar a coleta e a limpeza.



Manutenção

Os trabalhos de limpeza urbana têm sido realizados diariamente em Aquidauana, com equipes dedicadas à roçada, varrição, coleta de lixo e remoção de entulhos. Além de contribuir para a organização da cidade, a iniciativa é essencial para evitar a proliferação de vetores e insetos, promovendo mais saúde e bem-estar para a população.



A administração municipal reforça o pedido de colaboração dos moradores para manter as ruas limpas e destaca que o trabalho conjunto entre poder público e comunidade é fundamental para garantir uma cidade mais limpa e agradável para todos.