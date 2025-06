Prefeitura de Aquidauana realiza mutirão de serviços para receber Pantanal Tech

Gabriela Bernardes

Com a proximidade da segunda edição do Pantanal Tech MS, a Prefeitura de Aquidauana deu início nesta semana a uma série de ações no campus da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), local que sediará o evento entre os dias 26 e 29 de junho.

A Secretaria de Administração também participa da força-tarefa. A equipe de Artefatos está realizando serviços de tapa-buracos nas vias internas e no entorno do campus, visando atender com segurança o fluxo intenso de ônibus escolares e veículos de serviço durante os quatro dias do evento.

Evento gratuito

O Pantanal Tech MS é o maior evento de tecnologia e produção sustentável do Mato Grosso do Sul. A segunda edição terá entrada gratuita e contará com novidades, como um dia voltado ao turismo local e o encontro de expedições científicas realizadas na região. A iniciativa reforça o compromisso com o desenvolvimento sustentável e a integração entre ciência, produção e inovação.

