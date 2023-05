Prefeitura de Aquidauana recebe mais R$ 1 milhão da Câmara em ato solene

Solenidade da entrega simbólica do cheque da câmara de vereadores ao prefeito de Aquidauana / Ronald Regis

Em uma cerimônia especial de mais uma sessão na câmara dos vereadores de Aquidauana, presidida pelo vereador Nilson Pontim (MDB), que ao lado dos demais parlamentares entregaram ao prefeito da cidade, Odilon Ribeiro, um cheque simbolizando o montante de R$ 1.007.500,00. Durante o discurso no plenário, em agradecimento aos vereadores, com a presença de secretários de governo e público presente, o prefeito Odilon Ribeiro afrimou que a quantia será revertida em benefícios para a cidade.

“Seu Nílson, eu estou muito orgulhoso. Quatro meses, um milhão de reais. Uma parte desse dinheiro vai ser destinada a duas reformas de posto de saúde. Que é do Isaura Baes e lá do Indaiá, que corresponde a quase 50% do valor da reforma. Fora as indicações individuas de cada um dos senhores, como disse aqui o Bastiãozinho, de um parquinho lá na Santana. Isso é muito importante pra gente”.

A noite seguiu com o pronunciamento individual de cada parlamentar, entre eles, do presidente da casa, o vereador Nilson Pontim (MDB), que conseguiu economizar para acumular o montante entregue pela Câmara, em nome de todos os 13 parlamentares do município.

“Prefeito Odilon, nós temos um compromisso uma obrigação com Aquidauana, com a nossa população. Nessa legislatura, nós 13 vereadores, como colocou aqui nosso ex-presidente Wezer Lucarelli, muito bem, nós temos um compromisso uma responsabilidade de fazer diferente. E isso que nós estamos fazendo, é uma obrigação com a nossa população. Ela que paga os seus impostos, e nós como homens públicos, temos que zelar por esses tributos que são arrecados e também zelar pela economia dos poderes, principalmente do poder legislativo".

O duodécimo é um compromisso como a população de Aquidauana

O ex-presidente da casa, o Vereador Wezer Lucarelli (PSDB), líder do prefeito na câmara, também explicou a importância do duodécimo. “Representa uma direção tomada pela classe política de Aquidauana. Representa uma postura do poder legislativo, representa uma austeridade da presidência. Um compromisso sobretudo com povo de Aquidauana. Muito se fala da classe política. Mas eu, prefiro escrever junto com os demais vereadores, junto com o senhor Nilson, essa história daqui pra frente. Junto com a mesa diretora. E nós conseguimos, a câmara como um todo, implantar uma filosofia. Uma direção. Nós, na realidade aqui, estamos num dia de, sobretudo, de celebração, de celebrar a mudança de rotina” disse Lucarelli.

Membro da mesa diretora, o vereador e vice-presidente da câmara, Reinaldo Kastanha, também externou o significado da cerimônia de entrega do cheque, simbolizando o valor em espécie.

“Eu me sinto honrado em fazer parte desse grupo. Primeiro nosso prefeito. Um prefeito que sem dúvidas nenhuma, vai ser considerado o maior prefeito da história de Aquidauana. E porque não dizer os vereadores. Fazer parte de um grupo de vereadores, aonde o mundo que nós vivemos, a política é taxada como uma coisa ruim. E aqui, a gente mostra a diferente. Estamos mostrando desde a mesa diretora do nosso ex-presidente vereador Wezer Lucarelli, a devolução para a população de Aquidauana. Seu Nilson, que vem presidindo em 4 meses, trazendo mais de um R$ 1 milhão”.

A noite foi especial onde o reconhecimento unânime por parte dos parlamentares, destacando a importância do trabalho da gestão da presidência anterior da casa, ocupada pelo vereador Wezer Lucarelli (PSDB) e a atual presidência, Nilson Pontim (MDB), que estão trazendo novos ares para a política no município, visando sempre o desenvolvimento, social, econômico da região através de iniciativas como a entrega de mais de um milhão para ser aplicado em obras públicas para a população aquidauanense.