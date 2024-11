Prefeitura de Aquidauana reforça conscientização com campanha Novembro Azul

Durante o mês de novembro, a Prefeitura de Aquidauana promoveu uma campanha de conscientização voltada à saúde do homem, destacando a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata. Conhecido como o câncer mais comum entre os homens, a doença possui altas chances de cura, especialmente quando identificada precocemente, permitindo tratamentos menos agressivos.

Com o tema “Prevenção é o melhor caminho”, a campanha buscou orientar os homens sobre a adoção de hábitos saudáveis e a necessidade de acompanhamento médico regular. A ação também enfatizou a importância de combater o preconceito relacionado aos exames de rastreamento, que são essenciais para a detecção precoce.

Dicas para uma vida saudável

Ao longo do mês, a campanha trouxe informações práticas para melhorar a qualidade de vida e reduzir fatores de risco. Entre as principais orientações:

Alimentação equilibrada : Priorizar frutas, verduras e fibras;

: Priorizar frutas, verduras e fibras; Prática de atividades físicas : Adotar exercícios regulares;

: Adotar exercícios regulares; Evitar excessos : Diminuir o consumo de álcool e abandonar o cigarro;

: Diminuir o consumo de álcool e abandonar o cigarro; Controle do peso : Manter-se dentro de uma faixa de peso saudável;

: Manter-se dentro de uma faixa de peso saudável; Acompanhamento médico: Realizar exames preventivos periodicamente.

Além disso, a campanha destacou o impacto do diagnóstico precoce na redução da mortalidade por câncer de próstata e incentivou homens a superarem tabus para cuidar da própria saúde.

Novembro Azul em Aquidauana

A campanha faz parte do esforço da gestão municipal em promover qualidade de vida e bem-estar para a população masculina, ampliando o acesso à informação e serviços de saúde.

“A prevenção é sempre o melhor caminho. Precisamos lembrar que cuidar da saúde é um ato de amor-próprio e também com as pessoas que amamos”, destacou a equipe responsável pela ação.

Com o Novembro Azul, a Prefeitura de Aquidauana busca fortalecer a cultura do autocuidado e da prevenção, ajudando a salvar vidas.