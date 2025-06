Prefeitura de Aquidauana reforça iluminação pública de Cipolândia

A ação abrangeu vias públicas e a praça central da localidade, garantindo melhor visibilidade noturna para moradores e visitantes / Divulgação/Prefeitura de Aquidauana

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Rurais, concluiu nesta semana a substituição de lâmpadas defeituosas ou queimadas no sistema de iluminação pública do distrito de Cipolândia. A ação abrangeu vias públicas e a praça central da localidade, garantindo melhor visibilidade noturna para moradores e visitantes.

A renovação do parque luminoso representa um avanço na segurança comunitária, facilitando a mobilidade de pedestres e condutores de veículos durante o período noturno. Além dos benefícios práticos, a iniciativa contribui para a valorização dos espaços coletivos, promovendo a revitalização da área urbana do distrito.

A administração municipal destaca que a manutenção da iluminação pública integra o conjunto de ações voltadas para a melhoria contínua da qualidade de vida na zona rural do município. A intervenção em Cipolândia reforça o compromisso da gestão em atender as demandas das comunidades distritais, assegurando serviços essenciais que impactam diretamente no cotidiano da população.

