Prefeitura de Aquidauana reforÃ§a manutenÃ§Ã£o no Parque da Lagoa Comprida

A Prefeitura tambÃ©m pede o apoio da populaÃ§Ã£o para ajudar na preservaÃ§Ã£o do parque / DivulgaÃ§Ã£o/Prefeitura de Aquidauana

A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Rurais de Aquidauana realizou durante esta quinta-feira (5) serviços de poda de árvores e retirada de galhos e lixos no entorno do Parque da Lagoa Comprida. A ação priorizou a limpeza das áreas de acesso à pista de caminhada e à ciclovia, garantindo melhores condições para quem utiliza o espaço.

O trabalho contribui para manter o local mais limpo, seguro e agradável para as famílias que frequentam o parque para lazer e prática de atividades físicas. A manutenção periódica é essencial para preservar a qualidade ambiental e a infraestrutura do espaço público, um dos mais procurados pela população para momentos de recreação e esporte.

A Prefeitura também pede o apoio da população para ajudar na preservação do parque, evitando jogar lixo no local e colaborando para manter esse importante espaço público sempre bem cuidado. A conscientização de todos é fundamental para que o parque permaneça agradável e seguro, refletindo o compromisso coletivo com o bem-estar e a qualidade de vida na cidade.

