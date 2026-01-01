Prefeitura de Aquidauana registra BO após carreta danificar semáforo

João Eric / O Pantaneiro

A Prefeitura de Aquidauana registrou um Boletim de Ocorrência (BO) pelos danos causados ao patrimônio público após uma carreta do tipo bi-trem colidir com um semáforo no centro do município. O acidente ocorreu no domingo (28), em um dos cruzamentos mais movimentados da cidade, na esquina das ruas 7 de Setembro e Estevão Alves Corrêa.

Desde o ocorrido, o semáforo permaneceu estragado e desligado, gerando preocupação entre motoristas e pedestres que transitam pelo local, devido ao intenso fluxo de veículos e à falta de sinalização adequada.

De acordo com informações apuradas e confirmadas no Boletim de Ocorrência registrado no dia 30 de dezembro, por volta das 11h12, a carreta bi-trem realizava uma conversão à direita para a Rua Estevão Alves Corrêa quando a parte lateral traseira direita do veículo subiu no meio-fio da calçada. Em seguida, o veículo colidiu com a parte inferior do poste de sustentação do conjunto semafórico, atingindo também a parte superior onde estão instalados os focais verticais dos sinais luminosos.

Com o impacto, houve danos significativos aos equipamentos, incluindo o rompimento dos cabos elétricos, o que ocasionou o desligamento total do semáforo. No local, ainda era possível observar marcas de frenagem no asfalto e pedaços do equipamento espalhados pelo chão, reforçando a dinâmica do acidente, que teria ocorrido durante a madrugada.

A Prefeitura informou que as providências legais foram adotadas e que trabalha para a restauração do semáforo, a fim de garantir a segurança viária no cruzamento, considerado estratégico para a mobilidade urbana de Aquidauana. Enquanto isso, informou em nota para que motoristas e pedestres redobrassem a atenção ao passar pelo local.