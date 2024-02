Prefeitura de Aquidauana revitaliza sinalização em frente à escolas e creches

Sinalização em Aquidauana / Prefeitura de Aquidauana

Para volta às aulas com mais segurança no trânsito, a Prefeitura de Aquidauana, por meio do Departamento Municipal de Trânsito, realiza o trabalho de revitalização das pinturas das sinalizações horizontais, inclusive, faixas de pedestres, em frente creches e escolas municipais e escolas estaduais e particulares.

O objetivo desse serviço é oferecer mais segurança aos pais, alunos e professores no retorno às aulas, além de sinalizar melhor o local, para evitar infrações e acidentes em frente das unidades escolares.

Segundo o diretor do Departamento Municipal de Trânsito, Flávio Gomes Filho, a pintura das faixas de pedestres próximas às escolas e creches é para chamar a atenção, principalmente, dos motoristas e motociclistas sobre a necessidade de parar o veículo para a travessia dos alunos. “Com isso, esperamos garantir a segurança da comunidade escolar”, explicou.

As aulas em Aquidauana na rede municipal retornaram nesta segunda-feira (19).