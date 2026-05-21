Prefeitura de Aquidauana vai construir poço artesiano na Colônia Buriti

Divulgação/Prefeitura de Aquidauana

A Prefeitura de Aquidauana deu mais um passo para garantir água de qualidade na Colônia Buriti. O prefeito Mauro do Atlântico recebeu a diretoria da Associação de Moradores da Colônia Buriti para ouvir de perto as principais demandas da comunidade. Durante o encontro, foi assumido o compromisso de viabilizar a construção de um poço artesiano — uma conquista importante que vai melhorar o abastecimento de água e a qualidade de vida das famílias da região.

Outras solicitações também foram acolhidas e seguem em análise pelas equipes técnicas do município, buscando soluções responsáveis e eficazes para atender às necessidades da comunidade. A reunião reforça o diálogo constante entre a administração municipal e os moradores da zona rural de Aquidauana.

A Colônia Buriti é uma das comunidades rurais do município que enfrenta desafios históricos relacionados ao abastecimento de água. A construção do poço artesiano representa um avanço significativo para a segurança hídrica da localidade, beneficiando diretamente as famílias que residem na região. A Prefeitura informou que os estudos técnicos para a obra serão iniciados nos próximos meses.

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