Prefeitura de Aquidauana vai entregar mais de 5 mil cobertores

Divulgação

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria de Assistência Social, inicia está semana a entrega de cobertores para as famílias assistidas pelos CRAS e que se encontram em vulnerabilidade social, tanto na cidade, como aldeias, distritos e assentamentos.

Conforme informou o prefeito Odilon Ribeiro, a Secretaria Municipal de Assistência Social adquiriu 5 mil cobertores e organizou um cronograma para atender a todos os cidadãos que precisam, ajudando as famílias a se protegerem para enfrentar o inverno.

A entrega de cobertores começa na próxima quarta-feira, 21, no Posto de Saúde da Aldeia Colônia Nova, em seguida a equipe da SAS entregará nas aldeias Ipegue, Bananal, Lagoinha, Morrinho, Água Branca, Imbirussu e no distrito de Taunay.

Na quinta-feira, 22, as entregas prosseguirão com as entregas nas aldeias Córrego Seco, Buritizinho, Limão Verde, Assentamentos Indaiá e, também, no distrito de Cipolândia.

Já na sexta-feira, 23, serão contemplados os moradores referenciados no CRAS que residem na Furnas dos Baianos e nos distritos de Piraputanga e Camisão.

Na segunda-feira, dia 26, quem é atendido pelo CRAS I (São Pedro) e mora no Arara Azul, Bairro da Exposição, Jardim Aeroporto I e II, Morrinho, Vila Bertolino, Vila Chapecoense, Vila José Fragelli, Vila Pinheiro, Vila São Pedro, Conjunto São José deverão retirar o cobertor no CMEI Andréa Pace, às 18 horas.

Os moradores cadastrados no CRAS I que residem na Vila Icaray, Vila dona Nenê, Vila Jussara, Vila 40, Vila Princesa do Sul, Bairro São Francisco, Cohab I, II e III, Vila Elídio Teles, Vila Santa Terezinha, Bairro São Cristóvão, Jardim I e II, Bairro da Serraria, Vila Previsul, poderão retirar os cobertores na Escola Municipal Erso Gomes, às 18 horas, na segunda-feira, dia 26/06.

Por fim, quem é referenciado no CRAS II deverá ir buscar o cobertor no Centro da Juventude, às 19 horas, que são os moradores do Bairro Alto, Centro, Guanandi, Nova Aquidauana, Cristóvão I, II e II, Jardim Balneário, Jardim Panorama, Vila Eliane, Vila Cidade Nova, Vila Trindade, Vila Bancária.

Encerrando a agenda de entrega de cobertores, a equipe da Assistência Social, estará na Associação de Moradores da Colônia Buriti, na terça-feira, 27.