10 de Fevereiro de 2026 • 20:19

Formação

Prefeitura de Aquidauana vai oferecer curso gratuito de arbitragem para aldeias e zona urbana

A medida também visa diminuir os custos dos eventos esportivos nas comunidades indígenas, onde a arbitragem representa uma das despesas mais elevadas

Da redação

Publicado em 10/02/2026 às 19:15

A expectativa é que o curso contribua para a profissionalização da arbitragem no município / Divulgação/Prefeitura de Aquidauana

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semel), promoverá em 2026 um curso gratuito de arbitragem para capacitar profissionais que atuarão em jogos e campeonatos nas aldeias indígenas e na zona urbana do município. A iniciativa atende a uma solicitação formal apresentada ao prefeito Mauro do Atlântico por caciques da Terra Indígena Taunay-Ipegue e da região do Limão Verde.

Após receber o ofício das lideranças indígenas, o prefeito determinou que a Semel organizasse o curso, priorizando a formação de árbitros dentro das próprias comunidades. O objetivo é fortalecer o esporte local e garantir que as competições realizadas nas aldeias contem com profissionais qualificados, reduzindo a dependência de árbitros deslocados da cidade.

A medida também visa diminuir os custos dos eventos esportivos nas comunidades indígenas, onde a arbitragem representa uma das despesas mais elevadas devido aos gastos com transporte e diárias de profissionais externos. A formação de árbitros locais deve proporcionar mais autonomia e sustentabilidade para a realização dos campeonatos.

Atualmente, a Semel trabalha nos trâmites burocráticos e na organização do cronograma do curso. As inscrições serão abertas em breve, e a programação prevê a oferta da capacitação também na zona urbana, ampliando o acesso para toda a população interessada.

O prefeito Mauro do Atlântico destacou que a iniciativa reforça o compromisso da gestão com o diálogo permanente com as comunidades indígenas. “Nosso trabalho é ouvir as lideranças, entender as prioridades e buscar atender as demandas de forma planejada. Esse curso é um passo importante para fortalecer o esporte nas aldeias, valorizar os profissionais locais e garantir mais autonomia para a realização dos campeonatos”, afirmou.

A expectativa é que o curso contribua para a profissionalização da arbitragem no município, qualificando os envolvidos nas competições esportivas e promovendo a inclusão por meio do esporte.

