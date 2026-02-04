Prefeitura desloca três famílias preventivamente em área de risco em Aquidauana

Todas as equipes estão em prontidão, com monitoramento 24 horas, para apoiar a população / Divulgação/Prefeitura de Aquidauana

O movimento ocorreu após uma reunião emergencial no Gabinete do Prefeito Mauro do Atlântico, que definiu as primeiras ações de resposta. O acumulado de chuvas desde segunda-feira já supera os 75 milímetros, com 54 milímetros registrados apenas nas últimas 24 horas. A Defesa Civil alerta que a marca de 7,5 metros configura situação de enchente, com risco real de invasão de águas em residências ribeirinhas.

A elevação do nível do rio Aquidauana, que atingiu a marca de 6,70 metros na manhã desta quarta-feira (04), levou a Prefeitura Municipal a agir de forma preventiva. Diante do cenário de alerta, três famílias residentes em áreas de risco já foram assistidas pelas equipes da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil e realizaram deslocamento voluntário para casas de parentes, buscando segurança antes da possibilidade de alagamentos.

O coordenador da Defesa Civil, Cláudio Alviço, reforçou a orientação para que as famílias não esperem a água chegar. A recomendação é que o deslocamento seja feito de forma preventiva, com a retirada de documentos pessoais, medicamentos de uso contínuo e o desligamento da energia e do gás das residências. As três famílias atendidas até o momento seguiram esse protocolo e optaram pela acomodação familiar, não sendo necessário o encaminhamento ao abrigo municipal.

A Prefeitura já organizou um espaço de acolhimento no Salão Paroquial da Igreja Imaculada Conceição, que permanece disponível caso novos deslocamentos sejam necessários. O prefeito Mauro do Atlântico afirmou que todas as equipes estão em prontidão, com monitoramento 24 horas, e contam com o apoio do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar e do 9º Batalhão de Engenharia de Combate Carlos Camisão para garantir a segurança da população.

