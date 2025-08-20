Acessibilidade

20 de Agosto de 2025 • 16:08

Turismo

Prefeitura discute melhorias na MS-170 com setor produtivo e do turismo

Setor produtivo e turístico reivindica ações urgentes para garantir trafegabilidade da rodovia no Pantanal

Redação

Publicado em 20/08/2025 às 14:01

Gabriela Bernardes / AGECOM

Na última terça-feira (19), o prefeito Mauro do Atlântico e o vereador Marquinhos Taxista receberam no gabinete produtores rurais, representantes de transportadoras, do turismo e do ecoturismo para tratar das condições da MS-170, no trecho entre a Fazenda Retirinho e a Fazenda Barra Mansa, região do Pantanal.

O encontro também contou com a presença do gerente regional da 4ª RR de Miranda da Agesul, João Paulo Rosa dos Santos, e dos secretários municipais Márcio Albuquerque (Serviços Urbanos e Rurais) e Pepeu Fialho (Cultura e Turismo).

A comissão solicitou apoio da Prefeitura para o cascalhamento e patrolamento da MS-170, além da reforma e construção de pontes. Segundo João Paulo, da Agesul, o patrolamento deve começar ainda nesta semana, lembrando que a manutenção da rodovia é de responsabilidade do Governo do Estado.

O prefeito Mauro destacou que fará uma visita técnica à região com sua equipe para avaliar de perto as condições da estrada e formalizar pedido ao Governo do Estado para ampliar os serviços. “Estamos atentos às demandas apresentadas e vamos buscar junto aos órgãos competentes as melhorias necessárias para garantir a trafegabilidade da rodovia. A Prefeitura também estará colaborando com as ações que são de responsabilidade do município”, afirmou.

O vereador Marquinhos Taxista reforçou o apoio do Legislativo. “A Câmara de Vereadores está à disposição para contribuir e, junto com a Prefeitura, buscar soluções com o Governo do Estado para atender às demandas da população”, disse.

A MS-170 é estratégica para Aquidauana e região, sendo utilizada para o escoamento da produção agropecuária, transporte de turistas, deslocamento de moradores locais e transporte escolar.

