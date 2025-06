Prefeitura discute novas regras com comerciantes ambulantes em Aquidauana

Juliano Dervalho

Na manhã desta segunda-feira (2), a Prefeitura de Aquidauana promoveu uma reunião com representantes do comércio ambulante no auditório da Secretaria Municipal de Educação. O encontro teve como objetivo ouvir os trabalhadores do setor e discutir melhorias, especialmente em relação à segurança, organização urbana e questões sanitárias.

Durante a reunião, a procuradora jurídica do município, Dra. Catharine Marques, e o coordenador da Vigilância Sanitária, Antônio Damasceno, explicaram que uma nova regulamentação está em fase de elaboração para disciplinar o funcionamento de trailers, food trucks e ambulantes em áreas públicas.