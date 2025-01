Prefeitura discute parcerias com Bombeiros e Polícia Ambiental

O prefeito Mauro Atlântico começou a semana recebendo em seu gabinete os comandantes Cap. Carlos Antônio Saldanha e Ten. Cícero Fabrini, respectivamente, do 2º Subgrupamento de Bombeiros de Aquidauana e do 2º Pelotão da Policia Militar Ambiental de Aquidauana (PMA).

Com o comandante do 2º Subgrupamento de Bombeiros de Aquidauana do 3º Grupamento de Bombeiros Militar Independente de Corumbá, o prefeito Mauro reforçou o pedido e o apoio da instituição na realização de duas campanhas educativas que serão feitas pela prefeitura.

A primeira campanha tratará sobre educação no trânsito visando a diminuição de acidentes nas ruas da cidade e a segunda será para a prevenção de afogamentos no rio Aquidauana, que segundo dados do Corpo de Bombeiros local tem aumentado as vítimas de afogamentos nos pesqueiros na região de Camisão e Piraputanga.

Na reunião, também ficou alinhado entre o prefeito e o comandante que a Prefeitura e o Corpo de Bombeiros manterão a parceria institucional para manter o projeto social Bombeiros do Amanhã, subsidiado via Secretaria Municipal de Assistência Social.

Estiveram presentes na reunião o secretário de Assistência Social - Clériton Alvarenga e Alex Mello - diretor executivo do gabinete e, também, o Ten. Lucival Júnior.

Polícia Militar Ambiental

Já ao comandante do 2º Pelotão da PMA de Aquidauana - tenente Fabrini, durante a visita na manhã de hoje, ao prefeito Mauro do Atlântico também solicitou apoio da PMA na campanha educativa para prevenção de afogamentos no rio Aquidauana.

Na pauta da reunião, também falaram do estudo de viabilidade para a reabertura do projeto social Patrulha Florestinha, através de parceria da PMA com a prefeitura via Assistência Social.

Ainda com o comandante da PMA, foi discutida uma parceria entre a prefeitura e a Polícia Militar Ambiental para atender o pedido dos pescadores locais, para facilitar a pesagem e lacre dos pescados em um local de fácil acesso e dentro da zona urbana do município.

E, por fim, com foco na preservação do meio ambiente, o prefeito Mauro, junto com o secretário de Meio Ambiente - Wanderley Mariano e o comandante da PMA falaram de uma parceria entre a prefeitura e a Polícia Militar Ambiental sobre as Áreas de Proteção Ambiental (APA) do município.

*As informações são do site da Prefeitura Muncipal de Aquidauana